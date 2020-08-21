Утром субботы, 22 августа, на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Октябрьской набережной полностью перекроют один из съездов. Ограничения вводятся из-за ремонта региональной дороги.
Как сообщает 21 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:00 22 августа до 8:00 23 августа на развязке КАД с Октябрьской набережной будет полностью перекрыт съезд № 2 — с набережной из Петербурга на внешнее и внутреннее кольцо. Дорожники будут ремонтировать дорогу регионального значения Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск.
Работы ведутся во Всеволожском районе Ленобласти на участке дороги с нулевого по 12-й километр. Выполняет их ООО «ДорСтройИнжиниринг» по заказу ГКУ «Ленавтодор».