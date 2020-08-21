На юге КАД два ДТП с грузовиками случились с разницей в 4 минуты и 1 километр
Многокилометровая пробка стоит днём 21 августа на юге КАД — на одном из самых загруженных участков дороги, где заторы возникают, пожалуй, чаще всего.
На внутреннем кольце на подъезде к Софийской улице произошло два ДТП с разницей в 4 минуты и 1 километр. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 13:20 на 59-м километре внутреннего кольца столкнулись попутный легковой автомобиль и бензовоз. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, и, по данным на 14:15, участники ДТП уже разъехались.
А в 13:24 на 58-м километре столкнулись другие легковой и грузовой автомобили. Никто не пострадал. Повреждённые машины занимают первую полосу, затрудняя движение. Претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет, отмечает в учреждении.
По данным «Яндекс.Карт», пробка превышает 7 километров. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что как раз на этом участке идут дорожные работы, и объезжать аварийный транспорт приходится по ремонтируемым полосам.
Пробки на этом участке КАД возникают регулярно, например были они утром 18 и 20 августа. Вечером 19 августа пробка стояла в противоположную сторону из-за ДТП у вантового моста и двойной аварии у развязки с Мурманском шоссе: там тоже сначала столкнулись два транспортных средства, а потом рядом с ними ещё четыре, в том числе полиция.