Многокилометровая пробка стоит днём 21 августа на юге КАД — на одном из самых загруженных участков дороги, где заторы возникают, пожалуй, чаще всего.

На внутреннем кольце на подъезде к Софийской улице произошло два ДТП с разницей в 4 минуты и 1 километр. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 13:20 на 59-м километре внутреннего кольца столкнулись попутный легковой автомобиль и бензовоз. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, и, по данным на 14:15, участники ДТП уже разъехались.