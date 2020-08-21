«Иногда, бывает, на улице, но это недолго». Лукашенко заявил, что ситуация с протестами решится в ближайшие дни
Ситуация в стране политизирована, но не катастрофична. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 21 августа во время посещения агрокомбината «Дзержинский».
Как сообщает БелТА, президент рассказал присутствующим на встрече, что заварушку в Белоруссии подготовили и направляют из США.
«Вы люди рабочие, знаете, что деньги зарабатываются вот таким образом (трудом. — Прим. БелТА). Иногда, бывает, на улице, но это недолго. Ну, заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила», — отметил Лукашенко.
По его словам, остановка в стране не такая сложная, что надо «выстаивать», и может, в Минске, еще где-то, кому-то что-то не нравится, но это естественно:
«Это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — заявил Александр Лукашенко.
Президент также сказал, что утром 21 августа он встречался с руководителями правоохранительных структур. На совещании обсуждались вопросы поддержания правопорядка внутри страны.
«Они каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать», — заявил Лукашенко.
Белорусы протестуют уже 13-й день. За первую неделю были задержаны и помещены в изоляторы тысячи жителей Минска и других городов Белоруссии. После этого начались мирные акции и общенациональная забастовка, к которой присоединились МАЗ, БелАЗ, МЗКТ, «Беларуськалий» и другие.
Главный оппонент Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская не признала победу своего соперника и объявила о создании координационного совета по «транзиту власти», в который вошли писатели, журналисты, юристы, экс-министр культуры и другие. Однако наладить диалог сторонам пока не удалось. Образование оппозиционной структуры привело к возбуждению уголовного дела по статье «Захват власти».