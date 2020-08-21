«Иногда, бывает, на улице, но это недолго». Лукашенко заявил, что ситуация с протестами решится в ближайшие дни

Ситуация в стране политизирована, но не катастрофична. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 21 августа во время посещения агрокомбината «Дзержинский».



Как сообщает БелТА, президент рассказал присутствующим на встрече, что заварушку в Белоруссии подготовили и направляют из США.



«Вы люди рабочие, знаете, что деньги зарабатываются вот таким образом (трудом. — Прим. БелТА). Иногда, бывает, на улице, но это недолго. Ну, заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила», — отметил Лукашенко.

