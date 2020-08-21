У обменников в Минске скапливаются очереди. Белорусы избавляются от национальной валюты

Белорусский рубль продолжает падение, в связи с чем минчане активно скупают доллары и евро. В очередях говорят о неопределенном будущем.



Курс белорусского рубля к доллару в пунктах обмена валют, сообщает TUT.by, 21 августа превысил 3,1 рубля к евро и 2,6 к доллару. Падение вызвало ажиотаж, у банков и обменников скапливаются очереди. Как передает ТАСС, между собой минчане обсуждают, что белорусский рубль проседает, а «что будет дальше, никто не знает».



Судя по аналитическим данным, падать белорусская валюта начала с конца июля, тогда за 1 рубль давали 0,42 доллара. Активное падение началось 18 августа и достигло апрельских отметок в 0,40 за рубль к 21 числу.

