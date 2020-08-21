У обменников в Минске скапливаются очереди. Белорусы избавляются от национальной валюты
Белорусский рубль продолжает падение, в связи с чем минчане активно скупают доллары и евро. В очередях говорят о неопределенном будущем.
Курс белорусского рубля к доллару в пунктах обмена валют, сообщает TUT.by, 21 августа превысил 3,1 рубля к евро и 2,6 к доллару. Падение вызвало ажиотаж, у банков и обменников скапливаются очереди. Как передает ТАСС, между собой минчане обсуждают, что белорусский рубль проседает, а «что будет дальше, никто не знает».
Судя по аналитическим данным, падать белорусская валюта начала с конца июля, тогда за 1 рубль давали 0,42 доллара. Активное падение началось 18 августа и достигло апрельских отметок в 0,40 за рубль к 21 числу.
Ситуация в Белоруссии накалилась после президентских выборов 9 августа, на которых победил единственный за современную историю республики президент Александр Лукашенко. Сразу после оглашения предварительных результатов, по которым действующий президент набрал больше 80 процентов голосов, в стране начались массовые акции протеста с жестокими задержаниями и избиениями в изоляторах. В Минске и других городах несогласные с результатами ЦИК вышли на самые масштабные в истории республики митинги. Силами поддерживающих демонстрантов был создан Координационный совет оппозиции, на связь с ними в администрации президента не пошли, но внимание все же обратили — Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о захвате власти.