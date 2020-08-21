ГУП «ТЭК» заканчивает сезон отключения горячей воды. Последними станут испытания в Калининском районе

Как сообщает предприятие 21 августа, последняя проверка трубопроводов от Политехнической котельной затронет в том числе участок у станции «Академическая». «Повторные гидравлические испытания необходимы для тестирования теплосетей и оборудования на плотность и прочность после выявления дефектов и срочного ремонта, — уточняет ТЭК. — Во время запланированных гидравлических испытаний в июле специалисты предприятия выявили и устранили дефект на теплосети диаметром 800 мм у метро «Академическая». Тогда же сотрудники ТЭКа обнаружили, что нужно заменить соседний участок. Во время повторного ремонта теплоэнергетики обновили участок магистральной теплосети длиной 4 метра».

В Калининском районе Петербурга 25 августа состоятся повторные гидравлические испытания теплосетей. На этом закончится сезон отключений в зоне обслуживания ГУП «ТЭК».

Именно в Калининском районе жители недавно жаловались на качество горячей воды, горожане даже отправляли почерневшие фильтры чиновникам. В районе пояснили, что причина — в ускоренных из-за пандемии испытаниях сетей: при отключении одной котельной ее зону запитывают от другой, меняется направление потоков, происходит гидроудар, который и поднимает осадок.

Всего в межотопительном периоде ТЭК провел 263 гидравлических испытания, проверив более 4,7 тысячи сетей, которые находятся на балансе предприятия.