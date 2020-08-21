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21.08.2020 12:02
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«В связи с утратой доверия». «Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

Французский ретейлер «Ашан» уволил десятки сотрудников своего российского подразделения из-за подозрений в коррупции. Об этом 20 августа рассказал в интервью РБК директор сети в России Йоханнес Толай.

По его словам, нарушения выявил специальный комитет по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству. Своих мест лишились те, кто утратил доверие, не соблюдал должностные инструкции, и те, кто был «близок к коррупции».

Ранее бывший директор по проектам российского «Ашана» Алексей Жарков рассказал французскому изданию Les Echos, что «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3 % оборота (или 80–100 млн евро) из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании. Эти схемы были выявлены примерно у 50 крупнейших поставщиков продукции с собственной торговой маркой.

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Комментарии (14)

67832738
Придут другие.
ПригожинскийТролль
Тот, кто думает что в США и в целом на Западе нет коррупции - сильно ошибается. Посмотрите фильмы Роджера Мура.
Hans-Christian
Интересно, по какой статье ТК их уволили? Если з/п белая (наверняка), я бы заявление по собственному неписал - замучуются увольнять.
Я знаю историю про секретаршу в одной западной конторе, которую никак не могли уволить. Пришлось ей заплатить 200 тыс. рублей. И это году так в 2004-ом.
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