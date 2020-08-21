«В связи с утратой доверия». «Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции
Французский ретейлер «Ашан» уволил десятки сотрудников своего российского подразделения из-за подозрений в коррупции. Об этом 20 августа рассказал в интервью РБК директор сети в России Йоханнес Толай.
По его словам, нарушения выявил специальный комитет по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству. Своих мест лишились те, кто утратил доверие, не соблюдал должностные инструкции, и те, кто был «близок к коррупции».
Ранее бывший директор по проектам российского «Ашана» Алексей Жарков рассказал французскому изданию Les Echos, что «Ашан» в России ежегодно терял около