Утром 21 августа максимальная загруженность петербургских дорог составила 4 балла. Такая же загруженность сохранилась на 11:20, и ожидается в ближайшие пару часов. Как отмечают аналитики «Яндекс.Пробок», это на 1 балл меньше, чем обычно в это время в пятницу.



Самой загруженной магистралью утром в пятницу стал участок проспект Славы — Народная улица к Московскому. Там зафиксировали 9 баллов — на 3 балла больше обычного. 7 баллов было на Заневском проспекте и проспекте Косыгина в центр, 6 баллов — на шоссе Революции и Рябовском шоссе, тоже в сторону центра.