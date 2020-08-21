Дороги Петербурга свободнее обычного. Автомобилистам проблемы доставила КАД, трамваям — трио на Карбышева
Утром 21 августа максимальная загруженность петербургских дорог составила 4 балла. Такая же загруженность сохранилась на 11:20, и ожидается в ближайшие пару часов. Как отмечают аналитики «Яндекс.Пробок», это на 1 балл меньше, чем обычно в это время в пятницу.
Самой загруженной магистралью утром в пятницу стал участок проспект Славы — Народная улица к Московскому. Там зафиксировали 9 баллов — на 3 балла больше обычного. 7 баллов было на Заневском проспекте и проспекте Косыгина в центр, 6 баллов — на шоссе Революции и Рябовском шоссе, тоже в сторону центра.
Самой длинной пробкой утра отметилась кольцевая автодорога. В 9:59 на внутреннем кольце скопился затор длиной 11,5 километров от Мурманского шоссе до поста ГИБДД. Остальные пробки не подобрались к ней и близко. На Софийской улице скопился затор в 5,2 километра от улицы Труда до КАД; на Московском шоссе — 4,5-километровый от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда; на Мурманском шоссе была пробка в 4,2 километра от КАД до Володарского моста. Замыкает топ-5 еще один затор на КАД — от проспекта Культуры до проспекта Энгельса — длиной 3,9 километра. Все были зафиксированы в десятом часу утра.
В районе метро «Лесная» утром случился трамвайный затор. Причиной стало «трио под мостом на Карбышева, а затем парочка, тоже на рельсах, на 1-м Муринском», — сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр.
В первом случае столкнулись три легковых автомобиля, во втором — внедорожник и грузовая «Газель». Судя по кадрам с места ДТП, сильных повреждений машины не получили, но «трамваи встали, что называется, без шансов», отметил участник группы.