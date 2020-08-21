Учителям Петербурга сократили бумажную нагрузку. Беглов отчитался о перевыполнении плана на 1 %

Бюрократическую нагрузку удалось снизить для учителей Петербурга. Об этом на городском педагогическом совете заявил губернатор Александр Беглов 21 августа.



«Как мне докладывают, это удалось сделать не на 10, а на 11 %» , — отметил градоначальник.

Беглов также напомнил, что учебный год в школах Петербурга начнётся очно. 1 сентября пройдут линейки для первых и одиннадцатых классов. Перед занятиями ученики должны будут проходить «утренние фильтры», для этого вход в здания школ будет осуществляться строго по расписанию.