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21.08.2020 11:53
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Учителям Петербурга сократили бумажную нагрузку. Беглов отчитался о перевыполнении плана на 1 %

Бюрократическую нагрузку удалось снизить для учителей Петербурга. Об этом на городском педагогическом совете заявил губернатор Александр Беглов 21 августа.

«Как мне докладывают, это удалось сделать не на 10, а на 11 %», — отметил градоначальник.

Беглов также напомнил, что учебный год в школах Петербурга начнётся очно. 1 сентября пройдут линейки для первых и одиннадцатых классов. Перед занятиями ученики должны будут проходить «утренние фильтры», для этого вход в здания школ будет осуществляться строго по расписанию.

Подробнее о том, как организуют учебный процесс в петербургских школах, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

kuk-vasyusha
Это прорыв! Иди за лопатой!
Hans-Christian
Мда... А ведь во многих развитых странах учителя - люди с большим престижем и хорошей зарплатой.
В той же Канаде при подаче заявления на получение гражданства как человека, подтверждающего личность, можно указать учителя. Это в одном списке с мэром (стоматологом и т. д.)!
А что у нас? Погребённый кипой отчётов профессионал на сомнительной зарплате - тысяч 40-60, не больше.
Swebaka
Ржунемогу....
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