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21.08.2020 11:39
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Член стачечного комитета «Беларуськалия» сбежал от КГБ через форточку

Член стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Дмитрий Куделевич рассказал 20 августа, что накануне был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Об этом сообщается в телеграм-канале стачкома предприятия.

Вчера в течение дня Куделевич пропал и не выходил на связь. Происходившее в отделе КГБ он описал следующим образом.

«Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты. Сейчас он находится в Украине», — говорится в телеграм-канале стачкома.

В Белоруссии сегодня на допросы в Следственный комитет идут члены Координационного совета оппозиции. Возле здания СК их поддерживают протестующие.

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Комментарии (8)

Djnyana
Отпустили. Просили: ты, там, передай Народу, что мы с ним, просто обстоятельства пока не позволяют об этом объявить..)
Владислав М
Власть Лукашенко агонизирует. Уже грозят народу гражданской войной и армией. Надеюсь, солдаты и офицеры окажутся умнее недалёких политиков и министра обороны и пошлют их подальше с преступными приказами.
spag002
Похоже на бред.
1) Обычно в таких местах окон нет вообще. Как раз из подобных соображений.
2) Если это не дырки в полу, а кабинки, то запрещают даже дверь закрывать, а в паре метров обязательно стоит сотрудник.

Короче, не верю. Не могли же КГБ настолько облажаться.
А вот в тупую легенду для вербовки - верю.
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