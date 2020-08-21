Член стачечного комитета «Беларуськалия» сбежал от КГБ через форточку

Член стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Дмитрий Куделевич рассказал 20 августа, что накануне был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Об этом сообщается в телеграм-канале стачкома предприятия.



Вчера в течение дня Куделевич пропал и не выходил на связь. Происходившее в отделе КГБ он описал следующим образом.



«Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты. Сейчас он находится в Украине», — говорится в телеграм-канале стачкома.

