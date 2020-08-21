Полиция встала на сторону Собчак после нападения в Среднеуральском монастыре. Сторонники схиигумена Сергия препятствовали ее журналистской деятельности
Проверка показала, что сторонники схиигумена Сергия напали на съёмочную группу Ксении Собчак в уральском монастыре и препятствовали ее деятельности.
«Доследственной проверкой установлено, что в действиях неизвестных формально содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — цитирует 21 августа заявление начальника отдела полиции
По его словам, материалы доследственной проверки были направлены в следственный отдел в Верхней Пышме для принятия процессуального решения. Полиция проводила проверку после причинения травм режиссеру Сергею Ерженкову и повреждения имущества журналистов.
В конце июня Ксения Собчак рассказала, что на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре совершили нападение «здоровые бугаи».