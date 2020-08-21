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21.08.2020 10:48
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Полиция встала на сторону Собчак после нападения в Среднеуральском монастыре. Сторонники схиигумена Сергия препятствовали ее журналистской деятельности

Проверка показала, что сторонники схиигумена Сергия напали на съёмочную группу Ксении Собчак в уральском монастыре и препятствовали ее деятельности.

«Доследственной проверкой установлено, что в действиях неизвестных формально содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — цитирует 21 августа заявление начальника отдела полиции № 28 в Среднеуральске Валентина Каца ТАСС.

По его словам, материалы доследственной проверки были направлены в следственный отдел в Верхней Пышме для принятия процессуального решения. Полиция проводила проверку после причинения травм режиссеру Сергею Ерженкову и повреждения имущества журналистов.

В конце июня Ксения Собчак рассказала, что на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре совершили нападение «здоровые бугаи».

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Комментарии (2)

hal9000
Собчак продажная девка империалистов..ей уже никто не верит
Barmaley_5e4d0211d3423
Монахи наши - они такие ....
Бугаи ещё те.
Хорошо, что сбежать успела.
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