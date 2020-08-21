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21.08.2020 08:20
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Спешите поймать последнее летнее солнце. С выходных погода Петербурга уходит в дождливый отпуск

Последний жаркий и солнечный день обещают синоптики Северной столице 21 августа.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пятница в Петербурге будет малооблачной и без осадков. А вот с субботы в городе ждут дожди, а на следующей неделе еще и грозы.

По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в городе сегодня будет формировать зона повышенного атмосферного давления. Солнечные лучи, не встречая особых облачных преград, смогут хорошо прогреть воздушные массы. Да так, что температурный фон окажется на 2-3° выше климатической нормы.

Днем в Петербурге воздух прогреется до +24…+26°.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

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Комментарии (4)

Strelets 77
Никаких мучений, прекрасная погода! В субботу ещё без дождя, но уже больше облачности, и тепло. Этим летом тепло было только в июне, но в принципе нормально). А любителям прохлады летом надо в Мурманск, там жара считанные дни в году.
wagna
Спасибо за жару, погода! Лето было великолепным!
Семён Лобкотрясов
Последний день мучений и придёт долгожданная прохлада. А спустя некоторое время начнётся настоящий питерский климат, который способны понять только истинные петербуржцы.
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