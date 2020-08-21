Спешите поймать последнее летнее солнце. С выходных погода Петербурга уходит в дождливый отпуск

Последний жаркий и солнечный день обещают синоптики Северной столице 21 августа.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пятница в Петербурге будет малооблачной и без осадков. А вот с субботы в городе ждут дожди, а на следующей неделе еще и грозы.



По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в городе сегодня будет формировать зона повышенного атмосферного давления. Солнечные лучи, не встречая особых облачных преград, смогут хорошо прогреть воздушные массы. Да так, что температурный фон окажется на 2-3° выше климатической нормы.

