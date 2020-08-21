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21.08.2020 07:14
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ООН увеличила население России на два миллиона человек. В России считают, что организация начала считать вместе с Крымом

На два миллиона человек больше в России насчитали в ООН в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Из материалов организации следует, что население страны выросло до 145,9 миллиона человек.

Из материалов ООН, опубликованных 21 августа, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона человек, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек. В этом году Росстат сообщал о 146,6 миллиона жителей России.

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова полагает, что организация начала учитывать население Крыма.

«Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона - это как раз население Крыма», - сказала РИА Новости Егорова.

Итоговое различие оценок ООН и Росстата эксперт списала на погрешность.

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