Биржа США выросла

Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии в четверг продемонстрировали умеренный рост.

Как следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 46,85 пункта (0,17%), до отметки 27 739,73. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 10,66 пункта (0,32%) и оказался на отметке 3 385,51. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 118,49 пункта (1,06%), до отметки 11 264,95.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии понизилась на 0,16% и оказалась на уровне $43,75 за баррель.