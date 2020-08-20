Премьер Белоруссии: никто не ставит под вопрос наш суверенитет

Никто не ставит под вопрос суверенитет Беларуси, эта тема даже не обсуждается между белорусским и российским руководством. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Роман Головченко констатировал, что в белорусско-российских отношениях могут возникать экономические споры, но для партнеров это нормально. "Мы же все-таки независимое государство, и никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость нас как государства. Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Беларуси и Российской Федерации", - заявил он.