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20.08.2020 23:53
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Премьер Белоруссии: никто не ставит под вопрос наш суверенитет

Никто не ставит под вопрос суверенитет Беларуси, эта тема даже не обсуждается между белорусским и российским руководством. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Роман Головченко констатировал, что в белорусско-российских отношениях могут возникать экономические споры, но для партнеров это нормально. "Мы же все-таки независимое государство, и никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость нас как государства. Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Беларуси и Российской Федерации", - заявил он.

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Комментарии (2)

ARISTARH
Братство Forever!!! Самые добрые люди) но усы пока сбривать не вариант, не вывезете....
Igor2020
красавцы
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