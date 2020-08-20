FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +23
73.77р87.43р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.08.2020 23:02
2
Печать

Омский минздрав: Решение о транспортировке Навального примет медицинский консилиум

Решение о транспортировке основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального примет медицинский консилиум. Об этом 20 августа РБК заявили в пресс-службе минздрава Омской области.

«Чтобы понять, можно ли его транспортировать, должен состояться консилиум, который примет решение, можно или нельзя», — говорится в сообщении ведомства, которое поступило в редакцию издания.

В пресс-службе также уточнили, что, согласно российскому законодательству, медики не могут перенаправить пациента в другое медучреждение только на основании решения родственников.

Ранее пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш заявила, что руководство омской больницы, куда он был доставлен с подозрением на отравление, до сих пор не предоставило результаты проделанных анализов. Официальный представитель призвала медучреждение выдать необходимые для его перевозки документы. Навального планируют транспортировать в Европу.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Его сторонники проводят акции поддержки в разных городах России, в том числе — в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

VladimirPu
если бы мы знали что это такое.....))))))))))))
hal9000
Че они обычное отравление уже не могут лечить??медики не позорились бы в угоду политикам..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний