Омский минздрав: Решение о транспортировке Навального примет медицинский консилиум

Решение о транспортировке основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального примет медицинский консилиум. Об этом 20 августа РБК заявили в пресс-службе минздрава Омской области.

«Чтобы понять, можно ли его транспортировать, должен состояться консилиум, который примет решение, можно или нельзя», — говорится в сообщении ведомства, которое поступило в редакцию издания.

В пресс-службе также уточнили, что, согласно российскому законодательству, медики не могут перенаправить пациента в другое медучреждение только на основании решения родственников.