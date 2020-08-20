Омский минздрав: Решение о транспортировке Навального примет медицинский консилиум
Решение о транспортировке основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального примет медицинский консилиум. Об этом 20 августа РБК заявили в пресс-службе минздрава Омской области.
«Чтобы понять, можно ли его транспортировать, должен состояться консилиум, который примет решение, можно или нельзя», — говорится в сообщении ведомства, которое поступило в редакцию издания.
В пресс-службе также уточнили, что, согласно российскому законодательству, медики не могут перенаправить пациента в другое медучреждение только на основании решения родственников.
Ранее пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш заявила, что руководство омской больницы, куда он был доставлен с подозрением на отравление, до сих пор не предоставило результаты проделанных анализов. Официальный представитель призвала медучреждение выдать необходимые для его перевозки документы. Навального планируют транспортировать в Европу.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Его сторонники проводят акции поддержки в разных городах России, в том числе — в Петербурге.