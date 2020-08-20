В Мали назначат нового президента на время переходного периода
Мали на время переходного периода возглавит специально назначенный президент, передает ТАСС со ссылкой на AFP.
«Мы намерены создать переходный совет с президентом переходного периода, который может быть военным или гражданским. Мы находимся на связи с гражданским обществом, с оппозиционными партиями, с политическим большинством, со всем миром, чтобы запустить переход», — заявил полковник Исмаэль Ваг.
В заявлении говорится, что временный президент может быть как военным, так и гражданским лицом.
19 августа военные Мали, которые дислоцированы в пригороде столицы страны Бамако, подняли мятеж и потребовали отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта. После чего президент объявил о собственной отставке.
Военные сформировали Национальный комитет спасения народа, который будет управлять страной в переходный период и проведет новые выборы.