В Мали назначат нового президента на время переходного периода

Мали на время переходного периода возглавит специально назначенный президент, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Мы намерены создать переходный совет с президентом переходного периода, который может быть военным или гражданским. Мы находимся на связи с гражданским обществом, с оппозиционными партиями, с политическим большинством, со всем миром, чтобы запустить переход», — заявил полковник Исмаэль Ваг.

В заявлении говорится, что временный президент может быть как военным, так и гражданским лицом.