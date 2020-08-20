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20.08.2020 22:41
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Представитель Навального обратилась к руководству омской больницы с просьбой выдать документы для его перевозки

Официальный представитель Алексея Навального выступила с открытым обращением к руководству омской больницы, куда этим утром с подозрением на отравление был доставлен основатель Фонда борьбы с коррупцией, попросив выдать необходимые для его перевозки документы. Видеозапись 20 августа опубликована на канале оппозиционного политика в YouTube.

По словам пресс-секретаря Киры Ярмыш, семья и сторонники приняли решение об его переводе в связи с тем, что в медучреждении, куда он был доставлен, отсутствует оборудование для проведения необходимых тестов и процедур. Помимо этого, оно продиктовано мерами безопасности.

Ярмыш подчеркнула, что врачи до сих пор не поставили диагноз и неизвестно, что стало причиной госпитализации Навального.

«Мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки», — обратилась она к руководству медучреждения, добавив, что все организационные вопросы уже решены.

Летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился основатель Фонда борьбы с коррупцией, этим утром совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление. Он находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Результатов его анализов до сих пор нет. Оппозиционного политика хотят перевести на лечение в Европу.

Ситуацию прокомментировали в Кремле, на неё также обратили внимание в США и Европе. Акции в поддержку оппозиционного политика этим вечером проходят в нескольких городах России, в том числе — Петербурге.

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Комментарии (4)

А наш дядя Михаил
Да руководство медучреждения молит Господа Бога дабы избавиться от такого пациента ( скорейшего ему выздоровления).Вот только очень подозреваю , что просить разрешение нужно у руководства другой организвции,отнюдь не медицинской.
Wert
Что то странно выглядит этот психоз с перевозкой. Если кома, то нужно лечить, если мастырка, то нужно эвакуировать туда , где "оживят великие специалисты" , в Литву хотя бы. Литва теперь безопасная гавань.
Wert
ТТНку штоле?
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