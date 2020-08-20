Мэр Минска призвал горожан не выходить на протестные акции

Мэр Минска Анатолий Сивак призвал жителей города не выходить на протестные акции, которые не согласованы.
«Уважаемые минчане, не принимайте участие в несанкционированных мероприятиях и не нарушайте законодательство. Участники уличных акций, которые сегодня проходят в столице нарушают закон о массовых мероприятиях. На сегодняшний день в Мингорисполкоме отсутствуют обращения с просьбой о разрешении проведения каких-либо мероприятий на территории города», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале минского исполкома.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.