FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +23
73.77р87.43р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.08.2020 21:39
0
Печать

Мэр Минска призвал горожан не выходить на протестные акции

Мэр Минска Анатолий Сивак призвал жителей города не выходить на протестные акции, которые не согласованы.

«Уважаемые минчане, не принимайте участие в несанкционированных мероприятиях и не нарушайте законодательство. Участники уличных акций, которые сегодня проходят в столице нарушают закон о массовых мероприятиях. На сегодняшний день в Мингорисполкоме отсутствуют обращения с просьбой о разрешении проведения каких-либо мероприятий на территории города», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале минского исполкома.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний