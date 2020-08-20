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20.08.2020 18:38
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Экипаж Международной космической станции изолируется в модуле «Звезда» из-за утечки воздуха

На Международной космической станции обнаружена «небольшая утечка воздуха». Об этом 20 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», — пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что опасности для экипажа нет. Тем не менее все космонавты изолируются на три дня в российском модуле «Звезда», поскольку утечка, скорее всего, произошла в американском сегменте станции. На МКС сейчас находятся космонавт из Петербурга Иван Вагнер, а также Анатолий Иванишин и астронавт из США Кристофер Кэссиди.

В прошлый раз утечку воздуха на МКС фиксировали 30 августа 2018 года. Тогда это привело к скандалу, поскольку причиной стало рукотворное отверстие в корабле «Союз». Причина его появления до сих пор неизвестна. Комиссия «Роскосмоса» установила, что дыру не могли проделать на земле.

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Комментарии (2)

Obseerv
Следующими астронавтами будут сотрудники ФБР?
Piter Russo
Там барабашка Кузя живет, дырки сверлит, на землю хочет)
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