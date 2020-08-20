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20.08.2020 18:11
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Экс-помощник Трампа арестован по подозрению в похищении миллиона долларов, собранного для строительства стены на границе с Мексикой

Бывший помощник президента США Стив Бэннон и его сообщники подозреваются в сговоре с целью хищения денег, собранных для строительства стены на границе с Мексикой.

«Бэннон и Брайан Колфаге представлялись общественности как «некоммерческая организация», 100% собранных денег для которой пойдут на их заявленную цель. Они собирали средства на строительство стены вдоль границы США и Мексики», — сообщает 20 августа телеканал Fox News со ссылкой на Минюст США.

Следователи подозревают Бэннона и трех сообщников в хищении собранных денег. В ходе кампании «Мы строим стену» (We Build The Wall) им удалось собрать более 25 миллионов долларов. Из них «сотни тысяч долларов» подозреваемые могли тратить на свои личные цели.

В обвинительном заключении утверждается, что Бэннон получил более 1 миллиона долларов через некоммерческую организацию.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Таким способом республиканец хотел избавить США от «караванов беженцев» из Латинской Америки.

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Комментарии (2)

severozap
Не надоело всякую муйню про Россию писать? Или если стрелки на РФ не перевести, не заплатят?
kоt-obormot
Лошок какой то - усмехнулись в РФ.
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