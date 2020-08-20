Экс-помощник Трампа арестован по подозрению в похищении миллиона долларов, собранного для строительства стены на границе с Мексикой

Бывший помощник президента США Стив Бэннон и его сообщники подозреваются в сговоре с целью хищения денег, собранных для строительства стены на границе с Мексикой.



«Бэннон и Брайан Колфаге представлялись общественности как «некоммерческая организация», 100% собранных денег для которой пойдут на их заявленную цель. Они собирали средства на строительство стены вдоль границы США и Мексики», — сообщает 20 августа телеканал Fox News со ссылкой на Минюст США.



Следователи подозревают Бэннона и трех сообщников в хищении собранных денег. В ходе кампании «Мы строим стену» (We Build The Wall) им удалось собрать более 25 миллионов долларов. Из них «сотни тысяч долларов» подозреваемые могли тратить на свои личные цели.

