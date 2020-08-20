Смертность в Швеции, которая отказалась от коронавирусных ограничений, в первом полугодии 2020-го побила рекорд 150-летней давности

В первой половине 2020 года в Швеции умерли 51,4 тысячи человек, что стало самым большим количеством смертей за полгода за последние 150 лет. За аналогичный период 1869-го в стране умерли 55,4 тысячи человек. Об этом 20 августа сообщает шведское государственное управление статистики (SCB).



По данным SCB, за первые шесть месяцев этого года в стране умерли на 4633 человека больше, чем в среднем за тот же период 2015–2019 годов. Аналитики не называют причины избыточной смертности и напрямую не связывают рост показателя с новой коронавирусной инфекцией.

