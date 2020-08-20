Смертность в Швеции, которая отказалась от коронавирусных ограничений, в первом полугодии 2020-го побила рекорд 150-летней давности
В первой половине 2020 года в Швеции умерли 51,4 тысячи человек, что стало самым большим количеством смертей за полгода за последние 150 лет. За аналогичный период 1869-го в стране умерли 55,4 тысячи человек. Об этом 20 августа сообщает шведское государственное управление статистики (SCB).
По данным SCB, за первые шесть месяцев этого года в стране умерли на 4633 человека больше, чем в среднем за тот же период 2015–2019 годов. Аналитики не называют причины избыточной смертности и напрямую не связывают рост показателя с новой коронавирусной инфекцией.
В том же отчёте сказано, что вспышка COVID-19 была зарегистрирована в Швеции в феврале 2020 года. Рост смертности начался в конце марта и достиг пика в середине апреля, когда умерли 10,5 тысячи человек (речь идёт не только о тех, кто умер от коронавируса).
Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 20 августа в Швеции выявлено 85,8 тысячи заболевших COVID-19. К этой дате от новой инфекции умерли 5,8 тысячи жителей страны.
С начала пандемии это государство отличалось достаточно мягкой противокоронавирусной политикой: несмотря на угрозу, продолжали работать школы, рестораны и магазины. Выбранный властями подход позже стал поводом для специального расследования.