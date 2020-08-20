Таксист на Красносельском шоссе сбил девушку и насадил машину на отбойник, как на шампур
В утреннем ДТП с пешеходом на Красносельском шоссе, у поворота на Новое Горелово, пострадал один человек — молодая женщина. Таксист цел, хотя отбойник прошил машину насквозь. Видимо, металл не добрался до человека.
Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла 20 августа около 8:10 на 1-м километре Красносельского шоссе. Это уже Ломоносовский район Ленинградской области. По предварительной версии, мужчина 1971 года рождения на «Фольксвагене Поло» не справился с управлением и совершил выезд на остановку общественного транспорта, где сбил пешехода, а затем наехал на отбойник. Пешеход — женщина 1989 года рождения — была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», напомним, рассказывали, что пострадали несколько пешеходов. Эта информация не подтвердилась.