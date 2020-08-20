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20.08.2020 14:20
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«Фонтанка» провела онлайн круглый стол «Дистанционное обучение: необходимость или дополнительные возможности?»

Городской портал «Фонтанка.ру» и портал Telecom Daily провели круглый стол «Дистанционное обучение: необходимость или дополнительные возможности?» в онлайн-формате.

В ходе видеоконференции участники обсудили, в каких сферах дистанционное образование развивается наиболее активно, позволяют ли современные технологии полностью решить задачи по взаимодействию преподавателя и ученика/студента и какие ресурсы должны быть у образовательных учреждений, чтобы обеспечить своевременный и оперативный переход на дистанционное обучение в случае форс-мажоров, как в марте

В дискуссии приняли участие руководитель методического отдела образовательной платформы InternetUrok.ru Юрий Гребенюк, руководитель службы обучения персонала Морского кадрового агентства Наталья Левадная, проректор по учебной и методической работе доцент, кандидат химических наук Санкт-Петербургского Государственного Технологического университета Борис Пекаревский, начальник учебного управления ЛГУ им. Пушкина Татьяна Сидненко, президент компании Modum Lab Дмитрий Кириллов. Подробности читайте в ближайшие дни на «Фонтанке».

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