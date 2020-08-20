Смольный зачистил город от незаконных парковок, освободив более 13 тыс. кв. м городской земли

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) провел рейд против незаконных автостоянок. Как сообщили 20 августа в пресс-службе ведомства, всего освобождено более 13 тыс. кв. м городской земли.

На улице Есенина, вблизи дома 27, чиновники ликвидировали охраняемую парковку площадью более 5 тыс. кв. м. Земельный участок находится в собственности города и не обременен договорными отношениями. Но установить, кто именно пользовался им без разрешения Смольного, не удалось: уголка потребителя и кассового оборудования не оказалось.

Еще одну незаконную стоянку площадью более 2,5 тыс. кв. м чиновники нашли вблизи дома 24, корпус 4, на дороге на Турухтанные острова. Часть территории использовалась под складирование разукомплектованного транспорта, автомобильных деталей и запчастей, металлических, пластмассовых и бетонных конструкций, деревянных палет и катушек.

Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ

Более 2 тыс. кв. м без согласия городских властей заняла автостоянка на Меншиковском проспекте, вблизи дома 2, литера Б. На момент осмотра деятельность на объекте осуществлял ПГК «Гаражный комплекс «Пискаревский», отметили в ККИ. Территорию также освободили в ходе рейда.

На Лабораторной улице, вблизи дома 17, литера А, была снесена парковка площадью около 3,5 тыс. кв. м.

Автостоянка на улице Руднева, вблизи дома 29, частично захватила территорию зеленых насаждений общего пользования. На Лесном проспекте, у дома 73, корпус Б, ООО «Ника» установило на городской земле ограждения, пункт охраны и шлагбаум, незаконно заняв таким образом 350 кв. м. Добровольно освободить эти участки бизнес отказался.

