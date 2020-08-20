Как сделать 1 сентября особенным

«Дети вместо цветов» — это самая молодая традиция российских школ. Она появилась в 2014 году по инициативе московской учительницы Аси Штейн, которая предложила вместо множества букетов дарить преподавателям 1 сентября только один, а сэкономленные деньги направлять на благотворительность. Акция прижилась. Каждый год к ней присоединяются тысячи школьников по всей стране. Средства направляются в различные благотворительные фонды, которые дети и родители выбирают сами.

В 2020 году из-за пандемии для многих школьников День знаний пройдёт без традиционной линейки. Однако 1 сентября можно сделать особенным, приняв участие во всероссийской акции «Дети вместо цветов».

Петербургский благотворительный фонд «Алёша» также принимает участие в акции и приглашает к ней присоединиться всех желающих. В этом году деньги, собранные 1 сентября, будут направлены на лечение Маши Федоткиной. У девочки спинально-мышечная атрофия (СМА) первого типа. Родители надеются, что удастся собрать средства на лекарство, которое поможет спасти их дочь, — препарат «Золгенсма». Он считается самым дорогим в мире, его стоимость превышает 2,5 миллиона долларов и его необходимо ввести до достижения двухлетнего возраста.



О том, как принять участие в акции, можно узнать на сайте БФ «Алёша».



В фонде рассказали, что в 2019 году благодаря акции «Дети вместо цветов» удалось собрать более 5 миллионов рублей. Все деньги были направлены на лечение мальчика с иммунодефицитом. Ему была проведена пересадка костного мозга, и сейчас ребёнок идёт на поправку.



Напомним, что акцию «Дети вместо цветов» также проводит петербургская благотворительная организация «Перспективы».

