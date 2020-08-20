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20.08.2020 14:24
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На Непокоренных отремонтируют потенциально аварийный водопровод. Проезд ограничат до января

С понедельника, 24 августа, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступит к реконструкции водопровода в Калининском районе города. Закончить работы планируется весной 2021 года, но движение будут ограничивать только до января.

Как сообщает 20 августа пресс-служба Водоканала, подрядчик реконструирует водопроводную магистраль диаметром 900 мм на участке проспекта Непокоренных от площади Мужества до Гражданского проспекта. Она была проложена в 70-е годы и сейчас находится в потенциально аварийном состоянии. 13 августа был получен ордер ГАТИ на проведение плановых работ, подготовка к реконструкции начнется 24 августа с момента вступления в силу ограничений движения.

Проезд будут ограничивать с 24 августа 2020 года по 10 января 2021 года поэтапно:

  • с 24 августа по 14 сентября 2020 года — подготовка к началу производства работ, установка дорожных знаков;
  • с 14 сентября по 27 декабря — ограничение движения на перекрестке площади Мужества и проспекта Непокоренных;
  • с 28 декабря 2020 по 10 января 2021 — по левой полосе проспекта Непокоренных при выезде с площади Мужества, напротив домов 4, 6, 11 и 13 и на перекрестке проспекта Непокоренных с Гражданским проспектом по всей ширине проезжей части в направлении проспекта Маршала Блюхера.

Согласно проектной документации, основным способом реконструкции станет санация трубопровода полимерным рукавом. Нужно будет заменить 90-метровый участок чугунной трубы диаметром 900 мм на трубу из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, а также смонтировать новые задвижки, пожарные гидранты и узлы воздухоудаления.

Трубопровод проходит в средней полосе дороги. Изначально планировалось выполнить большой объем работ открытым способом, но для этого пришлось бы копать котлованы, и работы продлились бы долго. Учитывая загруженность улиц района города, было решено изменить способ выполнения работ, что позволило сократить срок реконструкции с 11 до 3,5 месяцев.

В январе 2020 года у дома 49 по проспекту Непокоренных прорвало трубу с холодной водой, из-за чего проспект превратился в полноводную реку. Пришлось экстренно менять 6 метров чугунной трубы диаметром 900 мм. Реконструкция должна предупредить повторение этой аварии, отмечают в Водоканале.

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Комментарии (3)

vic_5e4cd1938d1a8
В мировой строительной/ дорожно строительной практике много примеров, когда объём работ, который бы обычно выполняется месяцы, а то и годы выполняли буквально за несколько дней. Например, по-моему, в США дорогу через город проложили за один день. Город, действительно Город. На один день город был закрыт, даже на работу ни кто не ехал. Несмотря на высокие одномоментные траты итоговый результат по затратам существенно ниже, чем при долгой стройке. И неудобства сводятся к минимуму.
Вопрос организации, логистики и концетрации больших сил и рессурсов в одном месте в одно время.
У нас невыгодно строить хорошо и быстро.
Litl_m
Причем новый асфальт на Непокоренных положили там только прошлой осенью!
Litl_m
Здравствуй ад!
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