На Непокоренных отремонтируют потенциально аварийный водопровод. Проезд ограничат до января
С понедельника, 24 августа, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступит к реконструкции водопровода в Калининском районе города. Закончить работы планируется весной 2021 года, но движение будут ограничивать только до января.
Как сообщает 20 августа пресс-служба Водоканала, подрядчик реконструирует водопроводную магистраль диаметром 900 мм на участке проспекта Непокоренных от площади Мужества до Гражданского проспекта. Она была проложена в 70-е годы и сейчас находится в потенциально аварийном состоянии. 13 августа был получен ордер ГАТИ на проведение плановых работ, подготовка к реконструкции начнется 24 августа с момента вступления в силу ограничений движения.
Проезд будут ограничивать с 24 августа 2020 года по 10 января 2021 года поэтапно:
- с 24 августа по 14 сентября 2020 года — подготовка к началу производства работ, установка дорожных знаков;
- с 14 сентября по 27 декабря — ограничение движения на перекрестке площади Мужества и проспекта Непокоренных;
- с 28 декабря 2020 по 10 января 2021 — по левой полосе проспекта Непокоренных при выезде с площади Мужества, напротив домов 4, 6, 11 и 13 и на перекрестке проспекта Непокоренных с Гражданским проспектом по всей ширине проезжей части в направлении проспекта Маршала Блюхера.
Согласно проектной документации, основным способом реконструкции станет санация трубопровода полимерным рукавом. Нужно будет заменить 90-метровый участок чугунной трубы диаметром 900 мм на трубу из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, а также смонтировать новые задвижки, пожарные гидранты и узлы воздухоудаления.
Трубопровод проходит в средней полосе дороги. Изначально планировалось выполнить большой объем работ открытым способом, но для этого пришлось бы копать котлованы, и работы продлились бы долго. Учитывая загруженность улиц района города, было решено изменить способ выполнения работ, что позволило сократить срок реконструкции с 11 до 3,5 месяцев.
В январе 2020 года у дома 49 по проспекту Непокоренных прорвало трубу с холодной водой, из-за чего проспект превратился в полноводную реку. Пришлось экстренно менять 6 метров чугунной трубы диаметром 900 мм. Реконструкция должна предупредить повторение этой аварии, отмечают в Водоканале.