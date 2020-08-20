На Непокоренных отремонтируют потенциально аварийный водопровод. Проезд ограничат до января

С понедельника, 24 августа, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступит к реконструкции водопровода в Калининском районе города. Закончить работы планируется весной 2021 года, но движение будут ограничивать только до января.



Как сообщает 20 августа пресс-служба Водоканала, подрядчик реконструирует водопроводную магистраль диаметром 900 мм на участке проспекта Непокоренных от площади Мужества до Гражданского проспекта. Она была проложена в 70-е годы и сейчас находится в потенциально аварийном состоянии. 13 августа был получен ордер ГАТИ на проведение плановых работ, подготовка к реконструкции начнется 24 августа с момента вступления в силу ограничений движения.