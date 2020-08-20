Неудавшегося закладчика задержали на станции «Воздухоплавательный парк». До клиентов не дошли 25 синих подушечек с наркотиками
Безработный с 25 свертками растительного наркотика задержан в Московском районе Петербурга. Об этом сообщает Северо-Западное управление транспортной полиции 20 августа.
Полицейские встретили горожанина у железнодорожной станции «Воздухоплавательный парк». У 34-летнего мужчины изъяли 25 синих подушечек. Общая масса свертков из изоленты 25 граммов. Экспертиза показала, что в них находился растительный наркотик. Запрещённое вещество безработный купил в Интернете и собирался распространить с помощью системы закладок.
Возбуждено уголовное дело по