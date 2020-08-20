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20.08.2020 11:44
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Неудавшегося закладчика задержали на станции «Воздухоплавательный парк». До клиентов не дошли 25 синих подушечек с наркотиками

Безработный с 25 свертками растительного наркотика задержан в Московском районе Петербурга. Об этом сообщает Северо-Западное управление транспортной полиции 20 августа.

Фото: УТ МВД России по СЗФО
Фото: УТ МВД России по СЗФО

Полицейские встретили горожанина у железнодорожной станции «Воздухоплавательный парк». У 34-летнего мужчины изъяли 25 синих подушечек. Общая масса свертков из изоленты 25 граммов. Экспертиза показала, что в них находился растительный наркотик. Запрещённое вещество безработный купил в Интернете и собирался распространить с помощью системы закладок.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

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