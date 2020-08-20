Человек на моноколесе на Фонтанке сбил мужчину с ребёнком
ДТП с тремя участниками и одним колесом на всех произошло на набережной Фонтанки в центре Петербурга.
«Моноколесный, мчащийся по выделенной велосипедной дорожке, сбил родителя с ребёнком, перебегающих проезжую часть», — сообщает очевидец 20 августа в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и прикладывает видеозапись столкновения. По данным автомобильного видеорегистратора, ДТП случилось вчера днём. Видимо, мужчина на моноколесе не видел пешеходов из-за стоящих в пробке машин.
Судя по всему, серьёзных травм никто не получил. От удара люди упали, но сразу встали сами.
УГИБДД по Петербургу и области обеспокоено количеством ДТП с велосипедами. С начала августа 2020 года на дорогах регионов их произошло более 40, в том числе смертельные.