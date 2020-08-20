ДТП с тремя участниками и одним колесом на всех произошло на набережной Фонтанки в центре Петербурга.

«Моноколесный, мчащийся по выделенной велосипедной дорожке, сбил родителя с ребёнком, перебегающих проезжую часть», — сообщает очевидец 20 августа в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и прикладывает видеозапись столкновения. По данным автомобильного видеорегистратора, ДТП случилось вчера днём. Видимо, мужчина на моноколесе не видел пешеходов из-за стоящих в пробке машин.