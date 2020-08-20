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20.08.2020 11:05
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Человек на моноколесе на Фонтанке сбил мужчину с ребёнком

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

ДТП с тремя участниками и одним колесом на всех произошло на набережной Фонтанки в центре Петербурга.

«Моноколесный, мчащийся по выделенной велосипедной дорожке, сбил родителя с ребёнком, перебегающих проезжую часть», — сообщает очевидец 20 августа в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и прикладывает видеозапись столкновения. По данным автомобильного видеорегистратора, ДТП случилось вчера днём. Видимо, мужчина на моноколесе не видел пешеходов из-за стоящих в пробке машин.

Судя по всему, серьёзных травм никто не получил. От удара люди упали, но сразу встали сами.

УГИБДД по Петербургу и области обеспокоено количеством ДТП с велосипедами. С начала августа 2020 года на дорогах регионов их произошло более 40, в том числе смертельные.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (24)

kuk-vasyusha
по моему два дебила это сила!
261933551
Вы не поверите, но в Лондоне тоже пока не решили окончательно, что делать с этими устройствами
Марти МакФлай
Интересно, а вот где еще на моноколесе ездить? Проезжая часть - глупость, тротуар - скотство.Сослать их как раз на велодорожки - идеальное , как видится,решение.
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