Застрелен крупный криминальный авторитет Лоту Гули, имевший интересы в Петербурге

Криминальный азербайджанский авторитет Лоту Гули погиб в ресторане в турецкой Анталье.



Как сообщает 20 августа РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Баку, ужинавший вместе с Салифовым мужчина выстрелил ему в голову из пистолета. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии, но спасти его не удалось.

Убийца сбежал, но его задержали на шоссе, ведущем в город Денизли, добавил источник. По предварительным данным, это представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, входивший в ближайшее окружение Лоту Гули.