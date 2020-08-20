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20.08.2020 10:41
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Застрелен крупный криминальный авторитет Лоту Гули, имевший интересы в Петербурге

Криминальный азербайджанский авторитет Лоту Гули погиб в ресторане в турецкой Анталье.

Как сообщает 20 августа РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Баку, ужинавший вместе с Салифовым мужчина выстрелил ему в голову из пистолета. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии, но спасти его не удалось.

Убийца сбежал, но его задержали на шоссе, ведущем в город Денизли, добавил источник. По предварительным данным, это представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, входивший в ближайшее окружение Лоту Гули.

Салифов считался самым авторитетным вором в законе из Азербайджана, по некоторой информации, он был связан с российскими спецслужбами. Он родился в 1972 году в Грузии, в 2005–2017 годах находился в заключении в Азербайджане, после освобождения отправился в Турцию. В 2018 году был оттуда депортирован, но нелегально вернулся.

«Фонтанка» не раз рассказывала о нём, в том числе и потому, что в Петербурге у него были свои интересы, связанные с оптовыми рынками фруктов и овощей, в частности на Софийской. Конфликт между его кланом и кланом убитого Ровшана Ленкоранского привел к масштабной гангстерской войне и в Петербурге, и в Стамбуле, и в Тбилиси.

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Комментарии (14)

footballer13
Азербайджанские, бакинские.
Чур меня, чур.
Капитан Очевидность2
Туда им всем и дорога.
W Bons
не сошлись во мнениях по некоторым вопросам богословия , особенно одно место из Блаженного Августина ...
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