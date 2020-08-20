На Металлистов налётчик оглушил продавца, сбежал с кассой и получил неприятный сюрприз. В Пушкине с пистолетом забирали водку
Магазины в Пушкинском и Калининском районах Санкт-Петербурга с разницей в два часа подверглись нападениям. Поправить своё материальное положение налётчикам едва ли удалось.
Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, накануне около восьми часов вечера внимание сотрудников супермаркета «Магнит» на Ленинградской улице привлекли трое. Покупатели прошлись вдоль полок с алкоголем, выбрали две бутылки водки, вместо денег продавец увидела пневматический пистолет.
Требовать оплаты у решительно настроенных мужчин благоразумно не стали и набрали «112». Полицейским описали мужчин славянской внешности лет 30. Двое запомнились кепками, ещё один - жёлтой футболкой. Судя по виду всех троих, водка понадобилась им для продолжения приятного вечера. Одному из них его испортили полицейские.
Через два часа сотрудники задержали 31-летнего жителя Пушкина. Мужчину увезли в отдел, где вручили административный протокол о мелком хулиганстве. Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения водки пока не решён.
Незадолго до десяти вечера помощи полиции запросила продавец цветочного на проспекте Металлистов, 77. По её словам, из магазина только что сбежал невысокий славянин в толстовке Reebok, чёрной бейсболке и маске в цвет. Цветочный он покинул вместе с кассовым аппаратом, продавщицу обезвредил ударом по голове. Содержимое кассы едва ли порадует преступника - внутри чуть больше 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.