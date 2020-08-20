Лидера народного ополчения Донбасса пытались похитить на территории России украинские спецслужбы

«ФСБ РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ», — сообщает ведомство.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны семеро россиян.

Федеральная служба безопасности России 20 августа сообщает о том, что спецслужбе удалось предотвратить попытку похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса, организованного спецслужбами Украины.

Российская спецслужба называет фамилии задержанных. Это граждане России — Макаров Т. Б. , Мищенко М. С. , Капкаева О. Д. , Кормич А. М. , Пызин М. Ю. , Мороз Е. А. и Долгов В. В.



Удалось ФСБ, по их уверениям, вычислить организатора и координатора проведения акции — это граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

