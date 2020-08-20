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20.08.2020 09:41
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Лидера народного ополчения Донбасса пытались похитить на территории России украинские спецслужбы

Федеральная служба безопасности России 20 августа сообщает о том, что спецслужбе удалось предотвратить попытку похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса, организованного спецслужбами Украины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны семеро россиян.

«ФСБ РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ», — сообщает ведомство.

Российская спецслужба называет фамилии задержанных. Это граждане России — Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А. и Долгов В. В.

Удалось ФСБ, по их уверениям, вычислить организатора и координатора проведения акции — это граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

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