Две женщины создали интернет-магазин по продаже наркотиков в Петербурге. Их вычислили через «закладки»
КОНи задержали в Петербурге группу, которую возглавляли и координировали две женщины. Одна из них — матёрая, вторая без прошлого.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 августа, управление по контролю за оборотом наркотиков (УКОН), продолжает чистить наркомагазины, которые открывают на площадке «Гидра» в даркнете. На этот раз в поле их зрения попала необычная группа — её возглавляет 42-летняя женщина, ранее неоднократно судимая за сбыт наркотиков. Она занималась продажами, а для координации с «клиентами» привлекла 38-летнюю знакомую, которая ранее по полицейским сводкам не проходила.
Для работы с «закладками» по всему городу наркопредпринимательницы привлекли троих — двух 33-летних мужчин, у одного из которых был личный автомобиль, а также 21-летнюю неработающую.
Торговали через магазин психостимуляторами. Их же в размере около 400 граммов нашли в квартире у владелицы магазина и её коллег. Из квартиры женщины на улице Коммуны также изъяли компьютер.
Полицейские смогли связать задержанных с 14 уголовными делами, которые ранее были возбуждены по факту обнаружения закладок в разных районах Петербурга.