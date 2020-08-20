Две женщины создали интернет-магазин по продаже наркотиков в Петербурге. Их вычислили через «закладки»

КОНи задержали в Петербурге группу, которую возглавляли и координировали две женщины. Одна из них — матёрая, вторая без прошлого.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 августа, управление по контролю за оборотом наркотиков (УКОН), продолжает чистить наркомагазины, которые открывают на площадке «Гидра» в даркнете. На этот раз в поле их зрения попала необычная группа — её возглавляет 42-летняя женщина, ранее неоднократно судимая за сбыт наркотиков. Она занималась продажами, а для координации с «клиентами» привлекла 38-летнюю знакомую, которая ранее по полицейским сводкам не проходила.

