Вице-премьер Хуснуллин в соцсетях сообщил, что привился от коронавируса
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19. Об этом он сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте 20 августа.
«Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — написал он.
Хуснуллин стал первым членом российского правительства, официально заявившем о своей вакцинации. Также известно, что её прошли губернатор Курской области Роман Старовойт и одна из дочерей президента Владимира Путина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил о планах сделать прививку в августе.
Россия 11 августа зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Клинические испытания вакцина прошла в июне — июле, её защитные свойства должны сохраняться как минимум два года. Вакцинация будет добровольной.