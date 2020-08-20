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20.08.2020 08:06
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Вице-премьер Хуснуллин в соцсетях сообщил, что привился от коронавируса

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19. Об этом он сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте 20 августа.

«Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — написал он.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://twitter.com/khusnullin_" class="_">twitter.com/khusnullin_</a>
Скриншот из twitter.com/khusnullin_

Хуснуллин стал первым членом российского правительства, официально заявившем о своей вакцинации. Также известно, что её прошли губернатор Курской области Роман Старовойт и одна из дочерей президента Владимира Путина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил о планах сделать прививку в августе.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://twitter.com/khusnullin_" class="_">twitter.com/khusnullin_</a>
Скриншот из twitter.com/khusnullin_

Россия 11 августа зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Клинические испытания вакцина прошла в июне — июле, её защитные свойства должны сохраняться как минимум два года. Вакцинация будет добровольной.

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Комментарии (1)

teodor
Мода на «заразился» прошла, теперь мода на «привился»
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