Массовое ДТП с ГИБДД на КАД началось с мотоцикла, а до этого на Витебском разбился другой мотоциклист
Сразу две серьёзные аварии с мотоциклистами произошли в Петербурге минувшим вечером.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 19 августа около 21:30 на Витебском проспекте, 10, столкнулись «Хёндэ Солярис» под управлением 40-летнего мужчины и 35-летний мотоциклист на «Хонде». Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
«Солярис» поворачивал в разрыве разделительной полосы, и ему в левую заднюю дверь влетел мотоцикл, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
О втором ДТП «Фонтанка» уже сообщала, в нём пострадала 20-летняя девушка. На КАД у развязки с Мурманским шоссе около 22:10 столкнулись сначала мотоциклист и легковая машина. Когда к ним уже приехали сотрудники ГИБДД, в них, по словам участников «ДТП и ЧП», врезались другие водитель. «Там стояла машина на аварийке в третьем ряду, и мот лежал на боку во втором, и ГАИ машина стояла на обочине. Оттормозился и, проехав, услышал удар – кто-то еще влетел в зад машине», - рассказывает Сергей. Один из автомобилей – участников ДТП был с прицепом.
По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Такие ДТП происходят на скоростных магистралях и шоссе регулярно и часто имеют тяжкие последствия.