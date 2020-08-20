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20.08.2020 07:48
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Массовое ДТП с ГИБДД на КАД началось с мотоцикла, а до этого на Витебском разбился другой мотоциклист

Сразу две серьёзные аварии с мотоциклистами произошли в Петербурге минувшим вечером.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 19 августа около 21:30 на Витебском проспекте, 10, столкнулись «Хёндэ Солярис» под управлением 40-летнего мужчины и 35-летний мотоциклист на «Хонде». Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«Солярис» поворачивал в разрыве разделительной полосы, и ему в левую заднюю дверь влетел мотоцикл, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

О втором ДТП «Фонтанка» уже сообщала, в нём пострадала 20-летняя девушка. На КАД у развязки с Мурманским шоссе около 22:10 столкнулись сначала мотоциклист и легковая машина. Когда к ним уже приехали сотрудники ГИБДД, в них, по словам участников «ДТП и ЧП», врезались другие водитель. «Там стояла машина на аварийке в третьем ряду, и мот лежал на боку во втором, и ГАИ машина стояла на обочине. Оттормозился и, проехав, услышал удар – кто-то еще влетел в зад машине», - рассказывает Сергей. Один из автомобилей – участников ДТП был с прицепом.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Такие ДТП происходят на скоростных магистралях и шоссе регулярно и часто имеют тяжкие последствия.

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Комментарии (3)

_Igor_
Меньше мотоциглистов - тише в городе.
260847121
На скоростных магистралях надо красные огни поставить на ограждении справа с интервалом хотя бы пару сотен метров. И выключатели там же или чаще. Чтобы щелкнуть сразу по происшествии тумблером на обочине и 2-3 предыдущих огня против хода загорелись. Черт знает сколько жизней будет спасено.
eaglex
А при чём тут ГИБДД?
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