Назван самый богатый силовик России

Больше всех среди российских силовиков в 2019 году заработал заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика. По данным МВД, он в прошлом году задекларировал доход в 26,7 миллиона рублей. Для сравнения, в 2018 году Шулика задекларировал доход в размере чуть выше 4 миллионов рублей.

В собственности у генерал-лейтенанта полиции четыре участка земли общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, три квартиры, жилой дом и один автомобиль — Suzuki Grand Vitara.

Виталий Шулика была назначен на пост замглавы МВД в декабре 2017 года. До этого он работал заместителем начальника управления «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министра внутренних дел.