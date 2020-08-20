Назван самый богатый силовик России

Больше всех среди российских силовиков в 2019 году заработал заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика. По данным МВД, он в прошлом году задекларировал доход в 26,7 миллиона рублей. Для сравнения, в 2018 году Шулика задекларировал доход в размере чуть выше 4 миллионов рублей.
В собственности у генерал-лейтенанта полиции четыре участка земли общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, три квартиры, жилой дом и один автомобиль — Suzuki Grand Vitara.
Виталий Шулика была назначен на пост замглавы МВД в декабре 2017 года. До этого он работал заместителем начальника управления «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министра внутренних дел.
На втором месте по доходам среди силовиков — замруководителя Главного военного следственного управления СК Сергей Бедин (19 миллионов рублей), на третьем — нынешний замглавы прокуратуры ЯНАО Александр Демин, который в 2019 году занимал пост замруководителя Дальневосточного следственного управления СКР на транспорте (16,7 миллиона рублей). Среди лидеров по заработку — командующий Северо-западным округом войск Росгвардии Павел Дашков (14,8 миллиона рублей).
Из числа руководителей ведомств больше всех заработал директор ФСБ Александр Бортников (13,6 миллиона рублей), далее идут глава МВД Владимир Колокольцев (12,9 миллиона рублей) и глава ФСО Дмитрий Кочнев (12,7 миллиона рублей). у председателя СКР Александра Бастрыкина задекларирован доход в 12,5 миллиона рублей, добавляет РБК.