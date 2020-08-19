Астрономы предположили, что у Солнца был «близнец», и он потерялся в «звёздных яслях»

Некоторые странности в устройстве окраин Солнечной системы и существование гипотетической девятой планеты — Планеты X — можно объяснить, если предположить, что Солнце образовалось в двойной звёздной системе. К таким выводам пришли астрофизики из Гарвардского университета (США). Их статью в научном журнале Astrophysical Journal Letters кратко пересказывает 19 августа ТАСС. «Двойным звездным системам гораздо проще захватывать объекты из межзвездной среды, чем одиночным. Если облако Оорта сформировалось в том виде, в котором мы видим его сейчас, то можно предположить, что у Солнца был «двойник» схожей массы. Они расстались до того, как наше светило покинуло то скопление, где родилось», — рассказал один из авторов работы, профессор Абрахам Лоеб.

Солнце, согласно гипотезе, сформировалось примерно 4,5 млрд лет назад внутри небольшого газопылевого облака, которое являлось частью крупного скопления молекулярного водорода диаметром около 65 световых лет. Вместе с Солнцем сформировались и другие звезды, и через 130–500 млн лет после начала их появления облако распалось — из-за гравитационных взаимодействий между «детьми». Эти же взаимодействия повлияли на облик Солнечной системы с множеством объектов на необъяснимых орбитах. Во время путешествия Солнца через эти «звёздные ясли» от него «отстала» вторая звезда Солнечной системы. На то, что она всё-таки существовала, указывают аномалии в характере движения сотен небольших объектов за орбитой Нептуна и Плутона. Формирование двух светил по соседству не редкость: большинство звёзд Млечного Пути образуется в двойных или тройных звёздных системах. Существуют и другие теории, связанные с пока не открытой Планетой X. Так, некоторые астрономы предполагают, что девятая планета Солнечной системы была «пришельцем»: Солнце силой своей гравитации могло захватить её из межзвёздной среды или «украсть» из другой звёздной системы.