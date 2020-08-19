«Была даже жалоба, что рыси ездят в лифте». Хозяйка диких кошек из Рыбацкого увидела в проверке Росприроднадзора соседскую нелюбовь
Петербурженка Анастасия Позняк несколько лет назад забрала со зверофермы самку и самца рыси, которые должны были стать меховыми изделиями. Вместо этого дикие кошки превратились в домашних питомцев и получили клички Геральт и Булочка. Несмотря на природную агрессивность, они ни разу не обидели своих хозяев. Когти выпустили те, кому пришлось не по нраву соседство с такой экзотикой.
Как ранее писала «Фонтанка», 19 августа Росприроднадзор по СЗФО сообщил о проверке, которая вызвана жалобами жителей Невского района. Последние попросили надзорное ведомство проверить их соседку, которая держит в квартире потенциально опасных животных, которые вселяют в них страх своим близким существованием и ежедневными прогулками во дворе.
«Я подозреваю, что всё это вызвано исключительно нелюбовью к нам лично», — считает Анастасия. По её словам, первая жалоба была связана с якобы имевшим место быть ночным шумом. После этого к ней домой зачастили сначала участковый, затем сотрудники городского управления ветеринарии, а после и регионального Росприроднадзора.
«Я очень переживала по этому поводу. Мы даже поменяли напольное покрытие в квартире, но жалобы не прекратились», — вспоминает Анастасия.
Держательница экзотических питомцев в разговоре с «Фонтанкой» заявила, что козни строят трое её соседей. Особенное рвение проявляет одна инициативная дама из их числа. «Некоторое время она писала нам по ночам, когда мы, по её мнению, шумели. В один прекрасный момент написала, что мы мешаем, она вызывает скорую и ей очень плохо, что мы хотим оставить её сына без матери. Мы же в тот момент ночевали со всеми своими животными за городом», — рассказала Анастасия.
Когда жалобщики поняли, что обращение в надзорные органы не привело к желаемым последствиям, они сменили риторику и стали заявлять, что владельцы экзотических питомцев ведут незаконную предпринимательскую деятельность, неподобающим образом используют жилое помещение и многое другое. «Была даже жалоба, что рыси ездят в лифте», — отмечает хозяйка диких животных.
Анастасия признаёт, что встретить рысей в парадной соседи действительно могут, но раз в месяц, когда она вывозит их на прогулку в лес. При этом можно не ездить с ними в одном лифте, а воспользоваться двумя другими. По её мнению, неудобства, вопреки жалобам, не доставляют и восемь её собак: шесть породы хаски, а также самоед и дворняжка. Она выгуливает их не во дворе, а в ближайшем парке и выводит на улицу через задний двор.
«Мы вообще не планировали жить в квартире в Рыбацком, но так получилось. Сейчас строим дом. Я соседям говорила, что достроимся и уедем. Им абсолютно наплевать. И что мне в такой ситуации делать?» — задаётся вопрос Анастасия.
Об очередной проверке хозяйка животных говорит спокойно, подчёркивая, что бояться ей нечего. На её питомцев есть все документы, а изменения закона, согласно которым диких кошек этой породы держать в неволе нельзя, на неё не распространяются. В них прописано, что, если животные приобретались до начала этого года и законно, они могут оставаться с владельцами до своей естественной смерти.