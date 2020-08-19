«Была даже жалоба, что рыси ездят в лифте». Хозяйка диких кошек из Рыбацкого увидела в проверке Росприроднадзора соседскую нелюбовь

Петербурженка Анастасия Позняк несколько лет назад забрала со зверофермы самку и самца рыси, которые должны были стать меховыми изделиями. Вместо этого дикие кошки превратились в домашних питомцев и получили клички Геральт и Булочка. Несмотря на природную агрессивность, они ни разу не обидели своих хозяев. Когти выпустили те, кому пришлось не по нраву соседство с такой экзотикой.

Как ранее писала «Фонтанка», 19 августа Росприроднадзор по СЗФО сообщил о проверке, которая вызвана жалобами жителей Невского района. Последние попросили надзорное ведомство проверить их соседку, которая держит в квартире потенциально опасных животных, которые вселяют в них страх своим близким существованием и ежедневными прогулками во дворе.

«Я подозреваю, что всё это вызвано исключительно нелюбовью к нам лично», — считает Анастасия. По её словам, первая жалоба была связана с якобы имевшим место быть ночным шумом. После этого к ней домой зачастили сначала участковый, затем сотрудники городского управления ветеринарии, а после и регионального Росприроднадзора.

«Я очень переживала по этому поводу. Мы даже поменяли напольное покрытие в квартире, но жалобы не прекратились», — вспоминает Анастасия.

Держательница экзотических питомцев в разговоре с «Фонтанкой» заявила, что козни строят трое её соседей. Особенное рвение проявляет одна инициативная дама из их числа. «Некоторое время она писала нам по ночам, когда мы, по её мнению, шумели. В один прекрасный момент написала, что мы мешаем, она вызывает скорую и ей очень плохо, что мы хотим оставить её сына без матери. Мы же в тот момент ночевали со всеми своими животными за городом», — рассказала Анастасия.

Когда жалобщики поняли, что обращение в надзорные органы не привело к желаемым последствиям, они сменили риторику и стали заявлять, что владельцы экзотических питомцев ведут незаконную предпринимательскую деятельность, неподобающим образом используют жилое помещение и многое другое. «Была даже жалоба, что рыси ездят в лифте», — отмечает хозяйка диких животных.