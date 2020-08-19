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19.08.2020 22:40
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Теннисист Кафельников решил расстаться с Россией

Экс-теннисист Евгений Кафельников заявил о планах уехать из России и оформить вид на жительство (ВНЖ) в Европе, о чём он сообщил 19 августа в Twitter.

«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе,там я нужнее», - написал Кафельников.

Евгений Кафельников – самый титулованный теннисист в истории России, заслуженный мастер спорта РФ. Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос, 1996) и стал первой ракеткой мира. В 1999 году победил в Australian Open. Кафельников является олимпийским чемпионом (2000 год) в одиночном разряде и обладателем Кубка Дэвиса (2002 год) в составе сборной РФ.

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Комментарии (11)

ARISTARH
Скатертью дорога. Шаболду тоже не забудь свою , чтоб молодежь не развращала.
ДЮрьевич
К дочке наркоше решил переселиться
Olen
Странный малый. Были деньги, известность, слава, да и сейчас много чего осталось. Строй будущее какое хочешь. В депутаты легко, в спорткомитет или министерство спорта тоже примут.
Или он полагает что будушее для него должен строить Джамшут из ЖЭУ №1?
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