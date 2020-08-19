Теннисист Кафельников решил расстаться с Россией

Экс-теннисист Евгений Кафельников заявил о планах уехать из России и оформить вид на жительство (ВНЖ) в Европе, о чём он сообщил 19 августа в Twitter.
Будущего здесь не вижу!Буду оформлять ВНЖ в Европе,там я нужнее🤷♂️.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 19, 2020
«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе,там я нужнее», - написал Кафельников.
Евгений Кафельников – самый титулованный теннисист в истории России, заслуженный мастер спорта РФ. Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос, 1996) и стал первой ракеткой мира. В 1999 году победил в Australian Open. Кафельников является олимпийским чемпионом (2000 год) в одиночном разряде и обладателем Кубка Дэвиса (2002 год) в составе сборной РФ.