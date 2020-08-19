Лукашенко переназначил правительство Белоруссии. Ничего не изменилось

Премьер-министром белорусского правительства назначен Роман Головченко, его кандидатуру еще должны согласовать с палатой представителей Национального собрания республики. Головченко возглавляет кабмин с 4 июня этого года. Под его началом продолжат трудиться, например, министр иностранных дел Владимир Макей, глава МВД Юрий Караев, глава Минобороны Виктор Хренин.

Приставку врио от должностей белорусских министров убрал президентским указом Александр Лукашенко 19 августа. Весь предыдущий состав сохранил свои позиции.

Правительство было отправлено в отставку после президентских выборов 9 августа, на которых победил Лукашенко. Формальности с приставкой «врио» он просил свой аппарат преодолеть как можно скорей.

Официальные результаты выборов спровоцировали волну протестов, митинги продолжаются вторую неделю. 19 августа официально позицию выразил Евросоюз, там не признают результаты голосования. Лукашенко велел усилить группировку войск у западных границ страны. Избранный президент регулярно совещается с Путиным. Оппозиция создала координационный совет и призывает власти к переговорам.