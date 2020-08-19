Соавтора петербургского телеграм-канала «Ротонда» Марию Карпенко оштрафовали в Москве за футболку с фамилией Сафронова

О штрафе журналистка, соавтор телеграм-канала «Ротонда», рассказала на своей странице в Facebook 19 августа. Решение, следует из базы Люблинского районного суда, было принято в этот же день. «Мама спрашивает, на что прислать денег в качестве подарка на двадцатипятилетие — на стоматолога, на отдых, на шмотки. Сегодня судья Люблинского районного суда Москвы ответила за меня: на административный штраф за присутствие на тротуаре у лефортовской тюрьмы в футболке», — иронизирует Карпенко.

По статье за нарушение участником порядка митинга суд в Москве оштрафовал журналистку из Петербурга Марию Карпенко. Решение она планирует обжаловать.

Как она рассказала «Фонтанке», ее оштрафовали на 10 тысяч рублей, с решением она не согласна и будет его обжаловать.



Марию, как и ряд других журналистов, задержали на акции в поддержку многолетнего автора «Ведомостей» и «Коммерсанта», а ныне помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Поддерживающих коллегу отправляли в автозаки рядом с изолятором «Лефортово» 13 июля.



Ивана Сафронова обвиняют в госизмене. Якобы он с домашнего компьютера передавал секретную информацию чешской разведке. Для шифрования использовал VeraCrypt, а пароли брал из англоязычной книги советского диссидента Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».

