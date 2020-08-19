Дзюба сыграет против ЦСКА в Петербурге

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 3-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против ЦСКА. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в среду, 19 августа.
Петербургская команда появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун.
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Александр Васютин, Данила Прохин, Данил Круговой, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин.
Матч начнется в 20:00. После двух туров на счету «Зенита» две победы. Такой же результат показал ЦСКА.
Напомним, что предыдущий матч капитан «Зенита» Артем Дзюба пропустил из-за травмы.