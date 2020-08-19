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19.08.2020 19:09
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Кудрин заявил о больших проблемах программы газификации страны. За три года выполнено только 15% плана

Счётная палата негативно оценила результаты программы газификации страны. Проверка «Газпром межрегионгаза» выявила сильное отставание, заявил президенту Владимиру Путину председатель палаты Алексей Кудрин.

«Должен сказать, что сейчас идёт сильное отставание от ранее намеченных планов. <…> Идёт на 15 процентов только выполнение плана за последние три года», — отметил он на встрече с главой государства 19 августа.

По словам Кудрина, в основном нарушения и недостатки связаны с отсутствием синхронности в работе как компании, так и регионов. Их планы по газификации не совмещены. И зачастую там, где уже проложены межпоселковый и магистральный газопроводы, не готовы, допустим, районные и муниципальные сети.

«Здесь нужно серьёзно синхронизировать. И в результате проверки совместно с Минэнерго и компанией мы договорились о том порядке, о тех шагах, которые сейчас будут предприняты, для того чтобы осуществить такого рода мероприятия», — отметил чиновник.

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Комментарии (4)

Piter Pen
При текущей стоимости подключения большая часть домохозяйств не потянет подключение к ним. Смысл тянут трубы если потребителей мало - по большому счету нет, гос. субсидирования подключений в регионах нет. Вот и будут люди продолжать топит дровами, хворостом, углем, электричеством, газом из баллонов.
Mikle776
Вот чо он президента мелочами отвлекает? За три года построили турецкий поток, силу сибири и почти северный поток 2! Партнеры довольны, а граждане должны понимать и одобрять линию партии и правительства!
Яхта
А про Приозерский украденный газопровод стоимостью более 1миллиарда рублей он доложил?
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