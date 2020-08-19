Кудрин заявил о больших проблемах программы газификации страны. За три года выполнено только 15% плана

Счётная палата негативно оценила результаты программы газификации страны. Проверка «Газпром межрегионгаза» выявила сильное отставание, заявил президенту Владимиру Путину председатель палаты Алексей Кудрин.

«Должен сказать, что сейчас идёт сильное отставание от ранее намеченных планов. <…> Идёт на 15 процентов только выполнение плана за последние три года», — отметил он на встрече с главой государства 19 августа.

По словам Кудрина, в основном нарушения и недостатки связаны с отсутствием синхронности в работе как компании, так и регионов. Их планы по газификации не совмещены. И зачастую там, где уже проложены межпоселковый и магистральный газопроводы, не готовы, допустим, районные и муниципальные сети.