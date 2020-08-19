В субботу, 22 августа, в Петербурге пройдут сразу два велоспортивных мероприятия: администрация Приморского района проведет велопробег «Приморская восьмерка», а РОО «Федерация велосипедного спорта Санкт-Петербурга» — четвертый тур молодежного кубка по велоспорту на шоссе. Пятый тур состоится спустя несколько дней.



Как сообщает 19 августа пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 22 августа будут перекрывать движение:

С 8:30 до 11:30 — по Дибуновской улице у дома 83 по улице Савушкина; С 11:00 до 11:30 поэтапно по ходу движения участников велопробега: