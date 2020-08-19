Велосипедисты перекроют улицы на севере Петербурга для проведения молодежного кубка и «Приморской восьмерки»
В субботу, 22 августа, в Петербурге пройдут сразу два велоспортивных мероприятия: администрация Приморского района проведет велопробег «Приморская восьмерка», а РОО «Федерация велосипедного спорта Санкт-Петербурга» — четвертый тур молодежного кубка по велоспорту на шоссе. Пятый тур состоится спустя несколько дней.
Как сообщает 19 августа пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 22 августа будут перекрывать движение:
- С 8:30 до 11:30 — по Дибуновской улице у дома 83 по улице Савушкина;
- С 11:00 до 11:30 поэтапно по ходу движения участников велопробега:
- по Дибуновской улице от дома 83 до улице Савушкина;
- улице Савушкина в направлении от Дибуновской улицы до Планерной улицы;
- по Планерной улице от улицы Савушкина до улицы Оптиков;
- по улице Оптиков в направлении от Планерной улицы до Мебельного проезда;
- по Мебельному проезду;
- по Мебельной улице от Мебельного проезда до Шуваловского проспекта;
- по Шуваловскому проспекту в направлении от Мебельной улицы до улицы Оптиков;
- по улице Оптиков в направлении от Шуваловского проспекта до Яхтенной улицы;
- по Яхтенной улице от улицы Оптиков до Богатырского проспекта.
Кроме того, с 21:00 21 августа до 11:30 22 августа будет запрещена остановка транспорта на участке Дибуновской улицы от Липовой аллеи до дома 83 по улице Савушкина.
В связи с проведением многотурового молодежного Кубка Санкт-Петербурга по велосипедному спорту на шоссе будет закрыто движение:
- 22 августа с 10:00 до 16:00 — по Легковой улице (4-й тур);
- 26 августа с 10:00 до 16:00 — по Северной дороге вдоль стадиона «Газпром Арена» со стороны станции метро «Новокрестовская» (5-й тур).