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19.08.2020 18:08
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Велосипедисты перекроют улицы на севере Петербурга для проведения молодежного кубка и «Приморской восьмерки»

В субботу, 22 августа, в Петербурге пройдут сразу два велоспортивных мероприятия: администрация Приморского района проведет велопробег «Приморская восьмерка», а РОО «Федерация велосипедного спорта Санкт-Петербурга» — четвертый тур молодежного кубка по велоспорту на шоссе. Пятый тур состоится спустя несколько дней.

Как сообщает 19 августа пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 22 августа будут перекрывать движение:

  1. С 8:30 до 11:30 — по Дибуновской улице у дома 83 по улице Савушкина;
  2. С 11:00 до 11:30 поэтапно по ходу движения участников велопробега:
  • по Дибуновской улице от дома 83 до улице Савушкина;
  • улице Савушкина в направлении от Дибуновской улицы до Планерной улицы;
  • по Планерной улице от улицы Савушкина до улицы Оптиков;
  • по улице Оптиков в направлении от Планерной улицы до Мебельного проезда;
  • по Мебельному проезду;
  • по Мебельной улице от Мебельного проезда до Шуваловского проспекта;
  • по Шуваловскому проспекту в направлении от Мебельной улицы до улицы Оптиков;
  • по улице Оптиков в направлении от Шуваловского проспекта до Яхтенной улицы;
  • по Яхтенной улице от улицы Оптиков до Богатырского проспекта.

Кроме того, с 21:00 21 августа до 11:30 22 августа будет запрещена остановка транспорта на участке Дибуновской улицы от Липовой аллеи до дома 83 по улице Савушкина.

Фото: КРТИ Петербурга

В связи с проведением многотурового молодежного Кубка Санкт-Петербурга по велосипедному спорту на шоссе будет закрыто движение:

  • 22 августа с 10:00 до 16:00 — по Легковой улице (4-й тур);
  • 26 августа с 10:00 до 16:00 — по Северной дороге вдоль стадиона «Газпром Арена» со стороны станции метро «Новокрестовская» (5-й тур).
Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга

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Комментарии (2)

260581461
За город в поля пусть валят и там хоть на ушах ходят.
Ганс-Дитрих Геншер
у вас там что, массовые мероприятия разрешили?
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