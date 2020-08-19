В Василеостровском районе Петербурга днем 19 августа в одном месте произошло сначала незначительное ДТП, а затем — массовая авария. Досталось трем припаркованным машинам.



Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около 14:30 на 8-й линии В. О. женщина на «Лексусе» стала объезжать мелкое ДТП и снесла «морду» разворачивавшейся «Шкоде». После этого Lexus собрал три автомобиля, припаркованных на встречной стороне улицы.

Судя по фото с места ДТП, сильнее всего из автомобилей пострадали «Шкода» и припаркованный БМВ. «Жертв нет, ДПС на месте», — добавляет очевидец.