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19.08.2020 16:33
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Дама на Lexus «объезжала мелкое ДТП и устроила крупное» на Васильевском острове

В Василеостровском районе Петербурга днем 19 августа в одном месте произошло сначала незначительное ДТП, а затем — массовая авария. Досталось трем припаркованным машинам.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около 14:30 на 8-й линии В. О. женщина на «Лексусе» стала объезжать мелкое ДТП и снесла «морду» разворачивавшейся «Шкоде». После этого Lexus собрал три автомобиля, припаркованных на встречной стороне улицы.

Судя по фото с места ДТП, сильнее всего из автомобилей пострадали «Шкода» и припаркованный БМВ. «Жертв нет, ДПС на месте», — добавляет очевидец.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

Avs7153
Правильно писать: "женщина в Лексусе".
Barmaley_5e4d0211d3423
Могу навлечь на себя гнев прекрасной половины аудитории, но многолетние наблюдения на дороге позволили сделать вывод, что у большого числа дам за рулём две основные беды:

1. Нет чувства дистанции до соседнего транспорта (во всех направлениях)

2. Нет понимания габаритов своей машины и места в общем потоке.

Что из чего происходит, для меня загадка.

Простите, сударыни, не виню, не осуждаю, просто наблюдение.

Удачи на дорогах!
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