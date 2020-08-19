Ученые нашли у коронавируса бедро, колено, голеностоп и защиту от вакцины

Шипы вируса SARS-CoV-2, которые ранее ученые считали твердыми, на самом деле способны изгибаться в поисках клетки. У него есть что-то наподобие сустава и защитная оболочка.



Об очередном открытии при изучении уничтожившего, по данным на 19 августа, почти 800 тысяч человек вируса сообщает журнал Science. Механизм попадания «короны» в клетку разглядели немецкие ученые. Выяснилось, что «шипы» на молекуле не твердые, а способны изгибаться. Именно через шип вирус получает доступ к здоровой клетке и заражает ее. Для этого у него есть подвижная часть, что-то вроде сустава, состоящего из бедра, колена и голеностопа. Шипы, сделали вывод исследователи, перемещаются по поверхности вируса и ищут подходящее для «стыковки» место.

