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19.08.2020 16:11
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Ученые нашли у коронавируса бедро, колено, голеностоп и защиту от вакцины

Шипы вируса SARS-CoV-2, которые ранее ученые считали твердыми, на самом деле способны изгибаться в поисках клетки. У него есть что-то наподобие сустава и защитная оболочка.

Об очередном открытии при изучении уничтожившего, по данным на 19 августа, почти 800 тысяч человек вируса сообщает журнал Science. Механизм попадания «короны» в клетку разглядели немецкие ученые. Выяснилось, что «шипы» на молекуле не твердые, а способны изгибаться. Именно через шип вирус получает доступ к здоровой клетке и заражает ее. Для этого у него есть подвижная часть, что-то вроде сустава, состоящего из бедра, колена и голеностопа. Шипы, сделали вывод исследователи, перемещаются по поверхности вируса и ищут подходящее для «стыковки» место.

Изображения с томографов также показали, что весь этот шип-белок, включая стебель, покрыт цепочками гликанов — сахароподобных молекул. Уточняется, что антитела действуют как раз на шип. Цепи обеспечивают своего рода защитную оболочку от нейтрализующих антител, что необходимо учитывать при создании эффективной вакцины.

В мире коронавирусом заразились более 22 миллионов человек.

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