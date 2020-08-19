После шпионского скандала Норвегия высылает российского дипломата
Власти Норвегии высылают российского дипломата после задержания местного жителя по подозрению в передаче секретных сведений российской разведке. Об этом 19 августа сообщает телеканал NRK со ссылкой на МИД Норвегии.
«Мы сообщили послу РФ о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», — заявил начальник отдела коммуникаций министерства иностранных дел Трюде Маасейде.
Он не уточнил, какие именно нарушения допустил российский дипломат, и не назвал его имени. В МИД только рассказали, что россиянин работал в торговом отделе посольства.
В Норвегии по подозрению в работе на российскую разведку 15 августа был задержан 50-летний гражданин страны. Как пишут местные СМИ, он трудился в компании DNV GL, которая работала с «Северным потоком».