После шпионского скандала Норвегия высылает российского дипломата

Власти Норвегии высылают российского дипломата после задержания местного жителя по подозрению в передаче секретных сведений российской разведке. Об этом 19 августа сообщает телеканал NRK со ссылкой на МИД Норвегии.



«Мы сообщили послу РФ о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», — заявил начальник отдела коммуникаций министерства иностранных дел Трюде Маасейде.

