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19.08.2020 13:30
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Рыси, лисы, змеи и где они обитают. Росприроднадзор узнает о жизни диких животных в петербургских квартирах

Жалобы петербуржцев на потенциально опасное соседство с дикими животными стало поводом для проверки Росприроднадзора по СЗФО. Об этом 19 августа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства.

С просьбами проверить парочку держателей экзотических питомцев обратились жители Центрального и Невского районов Петербурга. По их информации, в одной из квартир в центре города живут лиса, её щенки и змеи, а в расположенной на юго-востоке — две рыси. Последние привлекли внимание горожан ежедневными прогулками и тем самым посеяли в их рядах страх, что те могут причинить вред.

«Государственный инспектор уже вручил уведомления владельцам диких животных о проведении внеплановых проверок и запросил документы, которые бы подтверждали законность содержания диких животных в домашних условиях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в Росприроднадзоре.

С перечнем диких животных, запрещённых к содержанию или использованию в условиях неволи, можно ознакомиться на сайте правительства России.

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Комментарии (3)

Колючкина
У меня тоже змея живет.И Бобер и никто не жалуется.А скоро еще собаку притащим,для комплекта))))
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