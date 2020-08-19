Рыси, лисы, змеи и где они обитают. Росприроднадзор узнает о жизни диких животных в петербургских квартирах

Жалобы петербуржцев на потенциально опасное соседство с дикими животными стало поводом для проверки Росприроднадзора по СЗФО. Об этом 19 августа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства.



С просьбами проверить парочку держателей экзотических питомцев обратились жители Центрального и Невского районов Петербурга. По их информации, в одной из квартир в центре города живут лиса, её щенки и змеи, а в расположенной на юго-востоке — две рыси. Последние привлекли внимание горожан ежедневными прогулками и тем самым посеяли в их рядах страх, что те могут причинить вред.

