Рыси, лисы, змеи и где они обитают. Росприроднадзор узнает о жизни диких животных в петербургских квартирах
Жалобы петербуржцев на потенциально опасное соседство с дикими животными стало поводом для проверки Росприроднадзора по СЗФО. Об этом 19 августа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства.
С просьбами проверить парочку держателей экзотических питомцев обратились жители Центрального и Невского районов Петербурга. По их информации, в одной из квартир в центре города живут лиса, её щенки и змеи, а в расположенной на юго-востоке — две рыси. Последние привлекли внимание горожан ежедневными прогулками и тем самым посеяли в их рядах страх, что те могут причинить вред.
«Государственный инспектор уже вручил уведомления владельцам диких животных о проведении внеплановых проверок и запросил документы, которые бы подтверждали законность содержания диких животных в домашних условиях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в Росприроднадзоре.
С перечнем диких животных, запрещённых к содержанию или использованию в условиях неволи, можно ознакомиться на сайте правительства России.