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19.08.2020 12:26
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Нарушения «коронавирусных» правил нашли в подразделении «Горэлектротранса». Суд посчитал, что в них виноват главный инженер

Представители Фемиды продолжают рассматривать дела о нарушении закона об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время пандемии коронавируса. На этот раз они разобрали ошибки, допущенные в одном из подразделений ГУП «Горэлектротранс».

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 19 августа, к административной ответственности привлечён главный инженер ОСП «Автобаза». В Петроградском районном суде решили, что он не справился с возложенными на него обязанностями по снабжению сотрудников масками и перчатками в течение рабочего дня.

Кроме того, когда у одного из работников был диагностирован коронавирус, дезинфекция якобы была проведена на следующий день, но в актах проведения работ стояла более поздняя дата.

Подсудимый вину признал, пояснив, что «ситуация была новая, нестандартная, не всё успевали своевременно». Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

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