Нарушения «коронавирусных» правил нашли в подразделении «Горэлектротранса». Суд посчитал, что в них виноват главный инженер

Представители Фемиды продолжают рассматривать дела о нарушении закона об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время пандемии коронавируса. На этот раз они разобрали ошибки, допущенные в одном из подразделений ГУП «Горэлектротранс».



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 19 августа, к административной ответственности привлечён главный инженер ОСП «Автобаза». В Петроградском районном суде решили, что он не справился с возложенными на него обязанностями по снабжению сотрудников масками и перчатками в течение рабочего дня.

