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19.08.2020 12:21
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Гособлигации Беларуси продолжают падать на фоне протестов

Государственные облигации Республики Беларусь продолжают дешеветь на фоне сообщений о протестах в стране. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже утром 19 августа.

Цена облигаций «Республика Беларусь 07» с погашением 1 мая 2025 года по данным на 11:19 составила 95,04 % от номинала, показав рост на 0,5 % к открытию. Доходность по этим бумагам составила 10,08 %. Минимальная цена облигаций на торгах 19 августа к тому моменту составила 94,5 % от номинала.

Долговые ценные бумаги Беларуси теряют в цене с 11 августа на фоне протестов, вызванных результатами президентских выборов. Облигации страны максимально подешевели в понедельник, 17 августа, до 93 % от номинала, хотя еще на закрытии в пятницу торговались по 96 % от номинала.

Выборы президента в Республике Беларусь состоялись 9 августа. Их итоги вызвали протесты из-за победы действующего президента Александра Лукашенко. С этого момента в столице и других городах страны продолжаются волнения. С 17 августа рабочие крупнейших предприятий Беларуси массово выходят на забастовки. Предприятия надеются на понимание партнеров.

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