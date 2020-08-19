Гособлигации Беларуси продолжают падать на фоне протестов

Государственные облигации Республики Беларусь продолжают дешеветь на фоне сообщений о протестах в стране. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже утром 19 августа.



Цена облигаций «Республика Беларусь 07» с погашением 1 мая 2025 года по данным на 11:19 составила 95,04 % от номинала, показав рост на 0,5 % к открытию. Доходность по этим бумагам составила 10,08 % . Минимальная цена облигаций на торгах 19 августа к тому моменту составила 94,5 % от номинала.