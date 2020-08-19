Гособлигации Беларуси продолжают падать на фоне протестов

Государственные облигации Республики Беларусь продолжают дешеветь на фоне сообщений о протестах в стране. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже утром 19 августа.
Цена облигаций «Республика Беларусь 07» с погашением 1 мая 2025 года по данным на 11:19 составила
Долговые ценные бумаги Беларуси теряют в цене с 11 августа на фоне протестов, вызванных результатами президентских выборов. Облигации страны максимально подешевели в понедельник, 17 августа, до
Выборы президента в Республике Беларусь состоялись 9 августа. Их итоги вызвали протесты из-за победы действующего президента Александра Лукашенко. С этого момента в столице и других городах страны продолжаются волнения. С 17 августа рабочие крупнейших предприятий Беларуси массово выходят на забастовки. Предприятия надеются на понимание партнеров.