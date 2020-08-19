«Прилетели два самолета сотрудников из России». Сотрудники белорусского телевидения заявили, что их заменяют россиянами
Сотрудники белорусского телевидения заявили, что их начали заменять работниками из России. Об этом изданию Tut.by сообщила режиссер телеканала «Беларусь 3» Алена Мартиновская.
Она рассказала, что утром 19 августа ее не пустили на работу. Официально причину ей не назвали, однако сказали, что она находится в неких «списках». Сама Мартиновская предположила, что это из-за коллективного обращения к руководству, которое она подписала. И рассказала, что ей и другим техническим специалистам якобы уже нашли замену.
«Прилетели два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для медиков, мы их собираем всей страной, но зато у нас есть деньги на новых сотрудников для новостей», — заявила Мартиновская.
Ее слова частично подтверждаются постом в Facebook другого сотрудника Белтелерадиокомпании — Инги Хрущевой. «На БТ оперативно привезли 6 российских работников. Нашли замену белорусским технарям», — пишет она.
Утром у здания Белтелерадиокомпании снова начали собираться протестующие и бастующие, однако их отогнал ОМОН. Утром 19 августа впервые за последние дни милиция в Белоруссии вновь начала применять силу.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, сразу после закрытия участков для голосования. Возмущение вызвало заявление местного ЦИК, что за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали свыше 80% избирателей. Выход рядовых белорусов был жестоко подавлен. Зафиксированы стычки с милицией. В результате столкновений погиб один человек, десятки были избиты и задержаны. Радикальное противостояние продлилось две ночи. Последнюю неделю протесты носят мирный характер. На улицы выходят с плакатами, цветами и неофициальным флагом Белоруссии. Оппозиция требует Лукашенко сложить полномочия и передать власть укрывающейся за границей Светлане Тихановской. 16 августа в столице состоялся самый масштабный в истории страны митинг против правящего 26 лет президента. По самым смелым оценкам, в нем приняли участие до полумиллиона человек. С 17 августа крупнейшие предприятия Белоруссии объявили бессрочную забастовку. Продолжаются и уличные протесты. Милиция в происходящее не вмешивается. Свою поддержку протестантам высказали несколько действующих послов Белоруссии.